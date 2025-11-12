Тренерам выплатят по 1 млн рублей за переезд в один регион

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Переехавшим в поселки Ленобласти тренерам выплатят по 1 млн рублей

Тренерам, которые переедут для работы в поселки и малые города Ленинградской области, выплатят по 1 млн рублей, пишет Мойка78 со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. Такую меру поддержки они получат в рамках новой программы «Земский тренер».

Ее запустят в 2026 году для молодых специалистов. Планируется, что к работе в регионе по программе присоединятся 19 новых тренеров. Программа позволит обеспечить ценными кадрами даже самые отдаленные поселения области.

Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить с 2027 года размер выплат по «земским» программам в приграничных регионах до 2 млн рублей. Мера распространится на учителей, фельдшеров, врачей, работников культуры и тренеров.

