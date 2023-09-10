Спортивный тренер совратил семилетнюю девочку в Пятигорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по оздоровительной физкультуре совратил семилетнюю ученицу во время спортивных занятий в Пятигорске, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, мужчина изнасиловал девочку, после чего та рассказала обо всем родителям. Спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы по статье о педофилии.

SHOT пишет, что изнасилование произошло в конце августа в спортивном центре Alex Kinesip. Во время тренировки тренер по оздоровительной физкультуре начал проявлять интерес к семилетней девочке, после чего совершил по отношению к ней действия сексуального характера. Мама девочки обратилась в полицию после того, как ее дочь обо всем рассказала. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Ранее жительница Москвы случайно узнала о педофилии экс-супруга, когда во время уборки дома нашла старые компакт-диски с видеозаписями, на которых ее бывший муж совращал двух мальчиков. Москвичка сообщила о находке в полицию, на мужчину завели два уголовных дела.

В ночь на 27 июля в подмосковной деревне Мисайлово толпа избила мужчину, которого заподозрили в домогательствах в отношении ребенка. В процессе избиения мужчина клялся, что никого не трогал. Участники избиения обвиняли мужчину в педофилии и утверждали, что он пытался увести ребенка и посадить в машину.