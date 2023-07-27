Очевидец раскрыл подробности массового избиения мужчины в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница деревни Мисайлово в Московской области Виктория рассказала о массовом избиении мужчины в комментарии для NEWS.ru. По ее словам, инцидент произошел примерно в 22:00. Участники избиения обвиняли мужчину в педофилии и утверждали, что он пытался увести ребенка и посадить в машину. После избиения его пытались отправить в больницу, однако он сбежал до осмотра врача.

Собралась огромная толпа, начали избивать мужчину, кричали, что он педофил. Якобы пытался увести ребенка и посадить в свою машину. Самым агрессивным был отец этого ребенка. Я понимаю, что самосуд и насилие — это неправильно, но мужчина же не просто так из больницы сбежал, — рассказала Виктория.

Жительница деревни также рассказала, что родители в Мисайлово боятся отпускать своих детей из дома. Она отметила, что в населенном пункте происходит очень много инцидентов.

Мы, живя в этом районе не должны бояться выпускать детей из дома. В последнее время у нас происходит очень много инцидентов и днем на площадках, где страдают маленькие дети, — утверждает девушка.

Как сообщалось ранее, в процессе избиения мужчина клялся, что никого не трогал. После того, как на место происшествия приехали сотрудники полиции, большая часть участников расправы разошлась, двоих задержали. Избитого планировали допросить, однако он сбежал.