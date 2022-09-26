Трехлетняя девочка чуть не погибла из-за возгорания прикуривателя в машине В Петербурге трехлетняя девочка чуть не погибла из-за возгорания прикуривателя в машине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехлетняя девочка из Санкт-Петербурга отравилась угарным газом из-за самопроизвольного задымления электропроводки в прикуривателе автомобиля, сообщают «Невские новости» на источник в правоохранительных органах. По данным силовиков, инцидент произошел днем 25 сентября в садовом товарищества «Тихая гавань» во Всеволожском районе. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В полиции выяснили, что девочка находилась в салоне автомобиля, когда в районе прикуривателя начала дымить электропроводка. Пострадавшая проживает в благополучной семье.

В июле в результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве от отравления угарным газом погибли восемь человек. По словам жильцов дома, в котором располагался хостел, пожар был предсказуем, поскольку в учреждении не соблюдались требования пожарной безопасности и царила полная антисанитария. Следствие полагает, что владельцы хостела грубо нарушали технику пожарной безопасности. Также стало известно, что в 2019 году на руководство хостела наложили штраф в 150 тысяч рублей. Владельцы хостела оспорили нарушения, прибегнув к независимой инспекции, которая заключила, что результаты проверки МЧС ошибочны.