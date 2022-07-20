Трехлапая медведица сбежала из питомника под Иркутском и задрала козу

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Из расположенного под Иркутском питомника «К-9» сбежала трехлапая медведица, она перегрызла стальные тросы на своей клетке и ушла в лес. Жители близлежащего села Карлук сообщили, что хищница задрала козу на пастбище, пишет «КП-Иркутск».

Это действительно так. По предварительной информации, как мне сообщили поисковики, козу могли использовать в качестве приманки, — рассказал глава Карлука Александр Марусов.

По словам руководителя поселения, местные жители уже начинают всерьез переживать из-за разгуливающей неподалеку медведицы. Марусов предупредил односельчан, чтобы те проявляли бдительность и не подходили близко к лесу. Сотрудники МВД уже выезжали на место происшествия, однако к тому времени хищница уже скрылась в массиве деревьев.

Если вы заметите животное, сразу звоните в ближайший отдел полиции, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее медведь разгромил дом в посёлке Душкачан в Северо-Байкальском районе Бурятии. Хищник убил 20 кур, сломал ульи и забор, о животном уже сообщили oxoтникaм и в Бypпpиpoднaдзop. Местных жителей предупредили об опасности в районной группе в мессенджере.