Томских студентов не пускали в общежитие, пока они не выстроятся буквой Z Студентов ТГУ не пускали в общежитие после эвакуации, пока они не выстроятся буквой Z

Фото: Данила Шостак/ТАСС

Томский государственный университет

Студентов Томского государственного университета не пускали в общежитие после пожарной тревоги, пока они не выстроятся буквой Z, сообщается в городском Telegram-канале «Улица Бархатная». Охранница общежития припугнула собравшихся жильцов «наблюдающим с квадрокоптера МЧС». Молодые люди были непреклонны и не хотели выстраиваться, из-за чего охранница устроила скандал.

После того как сработала пожарная сигнализация, студенты покинули здание и ждали бригаду пожарных на улице. Когда наряд прибыл на место, охранница начала упрашивать жильцов общежития выстроиться «зеткой», сетуя на «запрос сверху». В Сети также появилось видео, на котором слышно, как женщина просит «русских студентов поучаствовать в митинге в поддержку нашего президента». Кто именно потребовал от работников общежития Z-флешмоба с участием студентов, неизвестно.

Ну встаньте, вам же несложно, так нам сказали, — просила она.

Ответственность за инцидент на себя взяли последователи украинского пранкера Евгения Вольнова. В Telegram-канале Вольнова отметили, что предлогом для эвакуации стало сообщение о «летящих с Украины ракетах».

Позже администрация общежития принесла извинения, назвав эвакуацию «чудовищным розыгрышем». Администрация ТГУ проводит расследование.

6 июня уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова одобрила участие детей во флешмобах с построением буквой Z. Она отметила, что добровольное участие школьников в таких мероприятиях вызывает у нее уважение, но случаи принуждения должны пресекаться на корню. Детский омбудсмен добавила, что пока на инициативу «никто не жаловался».