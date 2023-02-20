Толпа устроила перестрелку в Петербурге и отказалась объяснять случившееся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после массовой драки на празднике в отеле «Гамма», которая произошла 18 февраля, сообщает «Фонтанка». По данным издания, в потасовке принимали участие от 30 до 50 человек, кто-то из них стрелял. При этом никто не захотел давать пояснения, писать заявления и обращаться за медицинской помощью.

Пятизвездочный отель отмечал свое пятилетие, фуршет начался в 16 часов и в какой-то момент закончился конфликтом.

По данным СМИ, задержан уроженец Чечни и его друг.

Ранее у московского ресторана быстрого питания KFC из травматического пистолета ранили призера ЧМ по греко-римской борьбе Азамата Каирова. Спортсмена с ранением груди доставили в больницу.

В декабре прошлого года при перестрелке у киоска с фейерверками в микрорайоне ВИЗ в Екатеринбурге пострадал 19-летний мужчина. Его госпитализировали с пулевым ранением. Предположительно, нападавший стрелял из травматического оружия. По предварительным данным, участниками потасовки стали около 10 человек, двоих задержали.