Толпа пьяных школьников изнасиловала девушку в Туве В Туве шестерых школьников обвиняют в изнасиловании 17-летней девушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Туве шестерым школьникам предъявлено обвинение в групповом изнасиловании 17-летней девушки, сообщается в Telegram-канале регионального СК. Инцидент произошел 29 мая на берегу реки Теректиг у села Берт-Даг. По предварительным данным, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Благодаря грамотным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались шестеро односельчан несовершеннолетней потерпевшей от 14 до 17 лет, — говорится в сообщении.

Пятерых подозреваемых отправили под домашний арест, мера пресечения для шестого на данный момент не выбрана.

Ранее в Калининграде задержали 30-летнего массажиста, подозреваемого в неоднократном изнасиловании пятиклассницы. Всего в деле числится 17 эпизодов с изнасилованием девочки. Кроме того, мужчина заставлял одноклассницу своей жертвы снимать на видео эти насильственные акты.

24 мая в Якутске задержали стримера-педофила, который в прямом эфире насиловал пятилетнюю внучку своей сожительницы. 42-летнего мужчину разыскивала не только полиция, но также добровольцы и частный детектив.