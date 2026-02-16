Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 17:17

Тела двух детей нашли на месте сгоревшего дома

МЧС: в Нижегородской области при пожаре погибли двое детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Трофимово Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального МЧС в MAX. Погибшие — пятилетняя девочка и семилетний мальчик.

На месте пожара были обнаружены тела двоих детей — пятилетней девочки и семилетнего мальчика, — говорится в сообщении.

Общая площадь возгорания составила 48 кв. метров. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

Тем временем появилась информация, что в результате пожара в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек, восемь из них были доставлены в больницу. Жертв удалось избежать.

Ранее в Сети появилось видео горящего во Владивостоке зоопарка. На кадрах видно строение, охваченное огнем. В нем находятся обезьяны, змеи и крокодилы. Вольер, где содержатся еноты и страусы, также полыхает.

До этого стало известно, что в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае погибла женщина. В момент происшествия в доме были еще трое, в том числе двое несовершеннолетних. Они не пострадали. Трагедия произошла утром 16 февраля в станице Крепостной в Северском районе.

Нижегородская область
МЧС
происшествия
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след
Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»
Военэксперт раскрыл новые планы по усилению ВСУ
«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом
«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину
Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США
В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя
Российская армия выбивает украинские войска из Гришино
Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое
Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям
Мягкие границы: почему шторы и покрывала — психологический щит вашего дома
Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка
Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве
ВСУ начали использовать «умные» взрыватели
Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани
В Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом
В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств
«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.