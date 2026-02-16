Тела двух детей нашли на месте сгоревшего дома МЧС: в Нижегородской области при пожаре погибли двое детей

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Трофимово Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального МЧС в MAX. Погибшие — пятилетняя девочка и семилетний мальчик.

На месте пожара были обнаружены тела двоих детей — пятилетней девочки и семилетнего мальчика, — говорится в сообщении.

Общая площадь возгорания составила 48 кв. метров. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

Тем временем появилась информация, что в результате пожара в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек, восемь из них были доставлены в больницу. Жертв удалось избежать.

Ранее в Сети появилось видео горящего во Владивостоке зоопарка. На кадрах видно строение, охваченное огнем. В нем находятся обезьяны, змеи и крокодилы. Вольер, где содержатся еноты и страусы, также полыхает.

До этого стало известно, что в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае погибла женщина. В момент происшествия в доме были еще трое, в том числе двое несовершеннолетних. Они не пострадали. Трагедия произошла утром 16 февраля в станице Крепостной в Северском районе.