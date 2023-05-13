ТАСС: в Брянской области разбился Су-34

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-34 13 мая разбился в Брянской области рядом с границей Украины, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. О судьбе пилотов не сообщается. Местные жители опубликовали видеокадры с места падения самолета. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается, — заявил источник из экстренных служб.

По данным Telegram-канала Baza, в Брянской области введен план «Перехват». Канал указывает, что в регионе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и самолета Су-34. Оба летательных аппарата могли быть сбиты с территории России, отмечает источник канала.

По информации канала «Осторожно, новости», план «Перехват» введен не был.

В этот же день в Брянской области в Клинцах упал вертолет Ми-8, двое членов экипажа погибли. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что причиной крушения, по предварительным данным, стало возгорание двигателя.

12 мая в Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28. В результате двое пилотов погибли. Минобороны РФ сообщало, что борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет.