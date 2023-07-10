Танк выехал на пляж в Тюмени и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюменской области на диком Андреевском пляже заметили танк и сняли его на видео, сообщает Telegram-канал «Наш город. Тюмень». Оказалось, что техника Вооруженных сил России оказалась там, поскольку прокладывала по песку дорогу для учений.

В администрация Тюмени заявили, что земля в районе озера принадлежит Минобороны РФ, В этой зоне расположено военное училище. В самом учреждении сообщили, что купаться гражданским в этой части озера запрещено, а танк проехал «для того, чтобы проложить дорогу в преддверии предстоящих учений и людей не задел».

Андреевское озеро в течение нескольких лет на своих берегах встречало и жителей Тюменского района, и военных, и отдыхающих у воды. Близ него расположен песчаный карьер, тренировочная база ТВВИКУ, базы отдыха и населенный пункт. Однако с 10 июля у тюменцев начались проблемы с доступом на Андреевское. По информации местных СМИ, им начали преграждать путь военные.

В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за проводимых в районе военных учений был закрыт Крымский мост. Движение по мосту восстановили в течение нескольких часов.