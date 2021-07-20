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Свердловский губернатор призвал мэров отдать свои авто врачам

01:30, 21 июля 2021
Евгений Куйвашев Евгений Куйвашев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев призвал мэров городов своего региона отдать служебные авто врачам на фоне коронавируса. Накануне мэрия Екатеринбурга показала пример, отдав 24 машины администрации для перевозки врачей к заболевшим пациентам.

Обращение к главам городов региона губернатор опубликовал в Instagram. Он отметил, что ситуация с пандемией пока не улучшается, а обслужить всех у больниц ресурсов нет.

Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы. Я решил поддержать инициативу и отдать часть машин правительства Свердловской области больницам, — написал Куйвашев.

Глава региона напомнил, что в прошлом году он обращался к мэрам с подобной просьбой и многие пошли ему навстречу.

И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь, — пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вырубить все тополя Екатеринбурга из-за пуха. По его словам, в начале июня в городе каждые сутки фиксировалось около 250 выездов пожарных, которым приходилось тушить загоревшийся тополиный пух.

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