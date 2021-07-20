Свердловский губернатор призвал мэров отдать свои авто врачам

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев призвал мэров городов своего региона отдать служебные авто врачам на фоне коронавируса. Накануне мэрия Екатеринбурга показала пример, отдав 24 машины администрации для перевозки врачей к заболевшим пациентам.

Обращение к главам городов региона губернатор опубликовал в Instagram. Он отметил, что ситуация с пандемией пока не улучшается, а обслужить всех у больниц ресурсов нет.

Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы. Я решил поддержать инициативу и отдать часть машин правительства Свердловской области больницам, — написал Куйвашев.

Глава региона напомнил, что в прошлом году он обращался к мэрам с подобной просьбой и многие пошли ему навстречу.

И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь, — пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вырубить все тополя Екатеринбурга из-за пуха. По его словам, в начале июня в городе каждые сутки фиксировалось около 250 выездов пожарных, которым приходилось тушить загоревшийся тополиный пух.