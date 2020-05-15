Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани родители просят отменить «абонентку» за посещение детсадов, пишет inkazan.ru . По их словам, если за нерабочий апрель ежемесячную плату отменили, то за май люди вынуждены платить полную стоимость посещения.

Башкирия

В Уфе работу суда временно прекратили из-за риска заражения коронавирусом, пишет mkset.ru . Секретарь судьи снимает квартиру вместе с подругой, которая оказалась заражена вирусом.

Нижегородская область

Нижегородский минобр не подтвердил что 27-летний педагог-психолог детского дома развращала двух подростков 16 и 17 лет, пишет newsnn.ru . Проверку её деятельности инициировало руководство заведения, а педагог написала заявление в прокуратуру с требованием проверить и сам детский дом. По её словам, детей в нем избивают и запугивают «психушкой».

Удмуртия

В Верховный суд Удмуртии подали иск с требованием признать незаконным бездействие главы республики, который не вводил режим ЧС в регионе, пишет udm-info.ru . По словам юриста, направившей иск в судебный орган, бездействие властей региона привело к ограничению прав на компенсации и социальные гарантии граждан, проживающих и работающих в зонах с ЧС.

Ростовская область

Рабочих Ростовской АЭС отпустили на карантин домой после скандала в соцсетях, пишет rostovgazeta.ru . Ранее людей отправили на самоизоляцию в аварийное общежитие с тараканами, гнилыми дверями и туалетом на 6-7 человек. При этом руководство станции получило места в санатории «Белая Вежа», где им предоставили нормальные условия проживания и питания.

Приморье

Редакция vostokmedia.com продолжает собирать ролики на тему «Как я провел самоизоляцию». Участники гадают, делают зарядку под музыку, жонглируют и даже готовятся к погружению — в ластах и маске. Также люди снимают «прогулки» с домашними животными — на одном из видео хозяин спускает своего питомца с балкона погулять, а сам остается на самоизоляции.

Омская область

Омичи возмутились из-за свалки манекенов на набережной Иртыша. Как сообщает издание gorod55.ru , незаконная свалка образовала целую гору, которая лежит прямо в воде. В мэрии Омска обратили внимание на эту историю. Специалисты администрации Кировского округа начали проверку по факту образования несанкционированной свалки. Виновных в ее появлении обещают найти.

Оренбургская область

Жители Орска снова страдают от резкой химической вони из-за «черного неба». Как сообщает издание 56orb.ru , это не первый случай за неделю, когда орчане жалуются на неприятный запах. Служба экологического мониторинга выезжала для замеров в районе Комсомольской площади, где чаще всего регистрируется превышение концентрации фенола в воздуха. Однако на экологической карте не отражено вообще никаких превышений.

Карелия

Артур Парфенчиков Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Карелии назвал маразмом прогулки по лесу в медицинских масках. Как сообщает karelinform.ru , cсоблюдение масочного режима в лесу при условии соблюдения социальной дистанции можно считать «издевательством над здравым смыслом», заявил Артур Парфенчиков. По его словам, людям необходимо позволить нести личную ответственность за собственное здоровье.

Тюменская область

Следственный комитет проводит проверку по факту угроз тюменским чиновницам. Как сообщает издание nashgorod.ru , в социальной сети ВКонтакте было опубликовано обращение, в котором пользователь угрожал убить заместителя губернатора Тюменской области Ольгу Кузнечевских и главу Департамента труда и занятости Надежду Мазуркевич. Недовольство мужчины вызвали низкие выплаты по безработице.

Хабаровский край

В Комсомольском районе медведица с тремя медвежатами громят дачные постройки. Как сообщает transsibinfo.com , местные жители обратились в полицию. Стражи правопорядка спугнули хищников звуковой сиреной, однако в скором времени они вернулись на запах еды. По закону применять оружие против дикого животного в населенном пункте может только полиция, однако речь идет о медведице с медвежатами первого года жизни, которых обычно не отстреливают.

Ставропольский край

Фермеры Ставропольского края уничтожают продукты из-за запрета ярмарок, пишет newstracker.ru . Ярмарки, в отличие от продуктовых магазинов и рынков, попали под запрет на время режима самоизоляции. В ряде муниципалитетов они не работают до сих пор. Аграрии вынуждены утилизировать свою продукцию и несут значительные убытки.

Челябинская область

В Челябинске ректор Уральского института бизнеса пойдет под суд по причине неисполнений предыдущих решений суда. Как оказалось, ранее юрлицо подал в суд на университет из-за задолженности по арендной плате, а также из-за эксплуатационно-технического обслуживания и коммунальных услуг. В итоге вышло более полутора миллионов рублей, сообщает kursdela.biz .

ХМАО

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сургуте следователи проведут проверку второй городской поликлиники. Поводом для этого послужили публикации в СМИ о семье, которой отказали в проведении анализа на коронавирус, несмотря на наличии у них симптомов заболевания, сообщает muksun.fm . Исследования на коронавирус были назначены только после того, как жители Сургута рассказали свою историю журналистам. Первичные анализы показали положительный результат.

Волгоградская область

В Волгограде следователь СУ СКР Краснооктябрьскому району Абакар Абдуллаев арестован по обвинению в вымогательстве и похищении человека, сообщает портал novostivolgograda.ru . Поводом для ареста стало участие Абдуллаева в «выбивании» денег у волгоградского предпринимателя. В числе тех, кому был должен мужчина, был Абакар Абдуллаев и несколько человек из окружения следователя.

Свердловская область