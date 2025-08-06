Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российская компания устроила «свинарник» на миллиарды рублей

Сумма взыскания со свинокомплекса «Кудряшовское» составила 2,3 млрд рублей

Новосибирский районный суд вынес решение о взыскании со свинокомплекса «Кудряшовское» 2,3 млрд рублей за экологический ущерб, сообщает прокуратура региона. Компания признана виновной в загрязнении реки Амбы и земельных угодий Колыванского района.

Сумма компенсации была определена на основании судебной экологической экспертизы, хотя изначально прокуратура требовала 2,9 млрд рублей. Согласно постановлению, 1,13 млрд рублей предназначается федеральному бюджету как возмещение за загрязнение водного объекта, а 1,21 млрд — местному бюджету для восстановления почвенных ресурсов. Дополнительно с предприятия взыскано 900 тысяч рублей за госпошлину.

Поводом для разбирательства стали данные проверок, проведенных в 2022 году Росприроднадзором по инициативе природоохранной прокуратуры. Инспекторы обследовали водоохранную зону реки Амбы и прилегающие сельскохозяйственные земли, принадлежащие ответчику. Нарушения были зафиксированы в ходе внеплановых контрольных мероприятий.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес решение о взыскании 437 млн рублей с экс-главы администрации двух казанских районов Сергея Миронова и членов его семьи. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, чиновник оформил 45 объектов недвижимости на себя и родственников, получал доход от аренды коммерческих помещений и реализовал восемь объектов, приобретенных на деньги сомнительного происхождения.

