Суд в Дагестане отобрал детей у матери из-за пирсинга и постов в Instagram

https://static.news.ru/photo/d8bb58d2-84e2-11eb-9bc6-96000091f725_660.jpg Нина Церетилова Фото: instagram.com/lovva.nina/

Жительница Дагестана Нина Церетилова лишилась возможности жить со своими детьми после развода, так как суд счёл её аморальной из-за внешнего вида и публикаций в соцсетях.

Женщина рассказала свою историю YouTube-каналу «Редакция». По словам Церетиловой, в 2012 году она развелась с мужем. Тот никогда не платил алиментов на троих детей, к настоящему времени долг составляет уже около 800 тысяч рублей. Летом 2020 года Нина обратилась в суд, чтобы определить, с кем должны остаться отпрыски пары. Процесс выиграл муж.

Он не отрицает, что имеет двух жён на сегодняшний день, имеет ещё детей. Судья не учитывал никакое из этих доказательств, потому что у него изначально было предвзятое ко мне отношение, — посетовала женщина.

Церетилова заявила, что судья во время процесса обращал внимание на её «странный цвет волос», указывал на пирсинг в носу и татуировки. Представитель правосудия обвинил мать в том, что она своим внешним видом плохо влияет на детей.

Окончательное решение в пользу отца судья махачкалинского суда вынес после анализа соцсетей женщины. Образ жизни Церетиловой признали «не соответствующим нормам и правилам поведения многодетной матери».

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что пирсинг — это глупейшая мода, свойственная девушкам, передавал NEWS.ru.