Суд рассмотрит дело жителя Нальчика, обвиняемого в изнасиловании племянницы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Нальчика, которому предъявлены обвинения в изнасиловании 11-летней племянницы.
Согласно данным регионального СУ СК РФ, мужчина 1976 года рождения в ноябре 2014 года гостил у своей сестры в Нальчике.
Оставшись наедине со своей племянницей 2003 года рождения, он совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера и вступил с ней в насильственное половое сношение, — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что девочка подвергалась насилию со стороны обвиняемого вплоть до его отъезда в феврале 2015 года. О случившемся она рассказала матери только в августе 2020 года, когда узнала, что родственник снова планирует у них погостить.
Мать обратилась с заявлением в следственное управление СК РФ по КБР, — уточнили в СК.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» УК РФ. За это ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Уголовное дело передано в суд.
Как писал NEWS.ru, в Казани мужчина спас 13-летнюю девочку от бродячих собак, а затем изнасиловал ребёнка. Потерпевшая рассказала родителям, которые обратились в полицию.