Суд признал геноцид народов СССР в одном из регионов В Тверской области суд признал преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом

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Преступления нацистов, в том числе массовые убийства жителей в Тверской области в период Великой Отечественной войны областной суд признал геноцидом, передает ТАСС. Отмечается, что речь идет о вновь выявленных деяниях в отношении мирных граждан и военнопленных.

Признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1944 годах немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской (ныне Тверской области) в отношении не менее 64 651 советского гражданина, являвшихся представителями мирного советского населения и военнопленными военными преступлениями и преступлениями против человечности, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности. Глава государства объяснил это тем, что совершены они были не на полях сражений, а в рамках карательных акций.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что депутатами разрабатывается законопроект о Дне памяти жертв геноцида советского народа. По ее словам, в качестве памятной даты может быть назначен день 19 апреля.