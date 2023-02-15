Суд прекратил дело о штрафе иностранного агента на Урале Суд прекратил административное дело политолога Федора Крашенинникова

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Федор Крашенинников

Правозащитник Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что в Екатеринбурге областной суд прекратил административное дело в отношении политолога Федора Крашенинникова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого в середине декабря оштрафовали на 10 тысяч рублей. Его обвиняли в неисполнении обязанностей иностранного агента (статья 19.34.1 КоАП). Ко времени апелляционного заседания статья утратила силу.

Протокол составила прокуратура в ноябре. К моменту рассмотрения дела в апелляции статья утратила силу, — пишет Чиков.

До этого полиция прекратила дело о клевете на ветерана против уральского политолога. Причина — отсутствие состава преступления.

Федор Крашенинников оказался в реестре Минюста из-за гонорара в 20 тысяч евро от немецкого СМИ Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), около $1,5 тысяч от американского фонда NED, а также 442 тысяч рубле от издания Republic (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Ранее УСКР по Тверской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя Артема Важенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в Сети. Это первое уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы. Он находится за пределами России.