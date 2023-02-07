В России возбудили первое уголовное дело за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление Следственного комитета по Тверской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя Артема Важенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в Сети, сообщил правозащитник Павел Чиков в Telegram. Он отметил, что это первое уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы. Он находится за пределами России.

Чиков рассказал, что в реестр иноагентов Важенков был внесен еще после выборов в Госдуму в 2021 году. В марте следующего года его оштрафовали на 10 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента под постом в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), спустя несколько месяцев ему выписали штраф в размере 50 тысяч рублей за отсутствие отметок в публикациях в Telegram.

Как рассказал в беседе с SOTA сам Важенков, ему приходили повестки с призывом явиться в отдел СК еще в конце 2022 года, однако уже тогда он уехал за границу. Об уголовном деле он сам узнал только 7 февраля. Мужчина является координатором движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее Чиков заявил, что Мещанский районный суд города Москвы оштрафовал экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по утратившей силу статье. Суд признал Ходорковского виновным в нарушении правил маркировки физлица-иноагента. Адвокат указал, что протокол составлен по ч. 2 ст. 19.7.5 КоАП и поступил в суд в ноябре.