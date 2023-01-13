Адвокат Чиков: суд признал Ходорковского виновным по утратившей силу статье

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Адвокат Павел Чиков заявил, что Мещанский суд Москвы оштрафовал экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по статье утратившей силу, а сумма штрафа в размере 300 тысяч рублей не предусмотрена законом. 13 января суд признал Ходорковского виновным в нарушении правил маркировки физлица-иноагента. Адвокат указал, что протокол составлен по части 2 статьи 19.7.5 КоАП и поступил в суд в ноябре.

В своем Telegram-канале правозащитник пояснил, что закон от 29.12.2022 N 622-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» признал статью 19.7.5-4 КоАП утратившей силу. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования 29 декабря 2022 года.

Адвокат подчеркнул, что с 29 декабря действует единая ответственность для всех иностранных агентов по статье 19.34 КоАП, в рамках которой для граждан предусматриваются штрафы в размере до 50,000 рублей.

Каким образом суд назначил Ходорковскому штраф в 300,000 рублей, неизвестно. Такую сумму можно назначить только должностному лицу организации либо незарегистрированного объединения, включенного в реестр иностранных агентов, — подытожил Чиков.

Ранее стало известно, что житель Москвы получил штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что он выложил в анкете на профильном сайте фотографии в женском образе с обнаженной грудью. Суд счел такие снимки за пропаганду нетрадиционных отношений. Вердикт вынес мировой судья столичного района Беговой.