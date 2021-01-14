Суд отклонил иск к Собянину о сборе личных данных москвичей

https://static.news.ru/photo/33c028f8-5724-11eb-8989-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд отклонил иск общественного проекта «Роскомсвобода» к мэру города Сергею Собянину, в котором оспаривался указ о сборе данных о сотрудниках, перешедших на удалённый режим работы.

Иск подали Фонд развития цифровых прав и юрист Саркис Дарбинян, а в качестве ответчиков были указаны Собянин и московское правительство.

Как мы узнали из слов представителя мэра Москвы, указанные данные могут храниться вечно, обрабатываться любым способом, в том числе передаваться третьим лицам, так как мэрия относится к ним как к обычным идентификаторам, не требующим защиты прав и интересов субъектов этих данных, — рассказал журналистам РБК Дарбинян.

Он отметил, что не удивлён решением суда и планирует обжаловать его.

Истцы указывают, что требование о сборе данных нарушает права работников и трудовое законодательство. Кроме того, мэрия не конкретизировала цель сбора информации и не создала механизма проверки целей использования информации, что нарушает закон «О персональных данных». При этом Трудовой кодекс предусматривает передачу личных сведений работника без его ведома только для предупреждения угрозы его жизни и здоровью, а получатели таких сведений должны обеспечить режим конфиденциальности, о чём не говорится в указе Собянина. Также не была определена организация — оператор данных.

Истцы приложили к материалам дела заключение специалиста в области персональных данных Елены Себякиной, которая отмечает, что собираемая мэрией информация подпадает под определение персональных данных, так как позволяет косвенно установить владельца, оштрафовать его или заблокировать возможность проезда в общественном транспорте.

В мэрии отвечают, что указ Собянина соответствует законам «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые разрешают действия, направленные на защиту людей. При этом получать разрешение каждого работника нет необходимости, так как речь идёт о выполнении возложенных законодательством Российской Федерации на оператора (работодателя) функций, полномочий и обязанностей.

Там уверены, что собираемые данные не являются персональными, так как не позволяют определить их принадлежность конкретному гражданину. Целью такого решения была не идентификация личностей москвичей, а контроль и координация усилий по борьбе с COVID-19. В городской администрации подчеркнули что ответственность за посещение рабочего места наступает не для переведённого на удалёнку работника, а для его начальства.

С 5 октября 2020 года мэрия Москвы обязала московские организации перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. При этом от работодателей потребовали каждую неделю передавать в городскую администрацию номера мобильных телефонов, проездных карт и автомобилей работников, которые перешли на удалёнку. За невыполнение этого правила власти предусмотрели штрафы.

В мэрии настаивают, что такие данные без указания ФИО гражданина не являются персональными, так как не позволяют установить личность человека, писал NEWS.ru.