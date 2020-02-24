https://static.news.ru/photo/b8dc6edc-56eb-11ea-9a1d-fa163e074e61_660.jpg Александр Литреев Фото: alexlitreev/instagram.com

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца одного из основателей и главу фирмы по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева. Его обвиняют в хранении наркотических веществ.

Заключён под стражу на два месяца по 22 апреля включительно, — передаёт РИА Новости.

Компания Vee Security Россия предоставляет VPN-сервера для защиты трафика и обхода блокировок сайтов. Литреев является создателем приложения «Красная кнопка», которое предназначено для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.

В 2017 году Роскомнадзор просил МВД проверить Литреева из-за возможной организации блокировок сайтов. Об этом писали «Ведомости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Наталья Бочкарёва снова нарушила закон. Она не выплатила штраф в размере 30 тыс. рублей, который был выписан ей после закрытия дела о хранении наркотиков.

Звезда сериала «Счастливы вместе» также не погасила штрафы за отказ от медицинского освидетельствования в сентябре 2019 года и за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Всего актриса задолжала 48,8 тыс. рублей.