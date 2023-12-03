Стойка шасси сложилась у самолета при посадке в Иркутске Передняя стойка шасси сложилась у самолета Ан-26Б при посадке в Иркутске

Фото: Igor Dvurekov, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Передняя стойка шасси сложилась у самолета АН-26Б авиакомпании «ИрАэро» при посадке в аэропорту Иркутска, сообщает MK.RU. Борт перевозил груз «Почты России», пострадавших нет. Самолет отбуксировали, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в 16:26 по местному времени (11:26 мск). В летевшем из поселка Мама воздушном судне находились пять членов экипажа. Самолет совершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы.

Ранее ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Инцидент произошел утром 1 декабря.

Там уточнили, что самолет приземлился в 09:34 по местному времени (01:34 мск). О пострадавших информации не поступало. По данным Telegram-канала Amur Mash, причиной инцидента могли стать неполадки с шасси. На борту самолета находились 400 пассажиров.

До этого стало известно, что самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. Причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна. На борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По имеющимся данным, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.