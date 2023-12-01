Самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку на Сахалине В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку Boeing-737, летевший из Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. Инцидент произошел утром 1 декабря.

Утром 1 декабря в ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевшее из Москвы, — говорится в сообщении.

Там уточнили, что самолет приземлился в 09:34 по местному времени (01:34 мск). О пострадавших информации не поступало.

По данным Telegram-канала Amur Mash, причиной инцидента могли стать неполадки с шасси. Сообщается, что на борту самолета находились 400 пассажиров.

Ранее стало известно, что самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. Причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна. На борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По имеющимся данным, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.

Также сообщалось, что самолет Boeing-737, вылетевший из Сочи, совершил аварийную посадку в Челябинске из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находилось 189 человек. По предварительным данным, у лайнера случилась неисправность с выпуском закрылок. В результате происшествия пострадавших нет.