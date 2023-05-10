Стая собак загрызла пожилого мужчину в Иркутской области

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Житель Иркутской области погиб после нападения стаи собак, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону. Тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой нашли на территории овощехранилища на улице Коростова.

В Усолье-Сибирском возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате нападения собак. Возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища, было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В конце апреля 12-летняя жительница Саратова была доставлена в травмпункт с рваной раной кисти после нападения бродячей собаки. Всего, по данным регионального управления СКР, в Саратовской области ведется восемь уголовных разбирательств по делам о халатности, связанным с нападением бездомных собак на людей.

16 апреля в Оренбурге вблизи гаражного комплекса на Кольцевой улице стая бездомных собак насмерть загрызла мальчика. Мальчик гулял на площадке возле своего дома, в какой-то момент на него набросились бродячие животные.