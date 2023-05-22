Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в своем Telegram-канале, что поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе был обстрелян со стороны Украины. По его словам, в населенном пункте пропало электричество. Он подчеркнул, что в результате обстрела пострадавших нет.

В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский. В результате населенный пункт остался без света. Пострадавших нет, — написал Старовойт.

Глава региона добавил, что на место была отправлена аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.