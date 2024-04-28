Старинная дворянская усадьба Топорнина чуть не сгорела дотла в Башкирии В Башкирии сгорел дом прислуги рядом со старинной усадьбой Топорнина XIX века

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный пожар произошел в заброшенном двухэтажном здании в башкирском селе Кушнаренково, сообщила пресс-служба регионального МЧС. По информации Telegram-канала Mash Batash, сгорел дом прислуги на территории старинной дворянской усадьбы помещика Топорнина, которую построили в начале XIX века. Возгорание началось на двух этажах: первый был каменный, второй — бревенчатый. Сама усадьба повреждений не получила. Пострадавших нет.

В 4 часу ночи 28 апреля по ул. Мичурина загорелось неэксплуатируемое 2-х этажное здание размером 70х10 метров. В течение пяти минут на месте были первые пожарные расчеты, которые сразу приступили к тушению. Открытым пламенем горели два этажа: первый каменный, второй — бревенчатый, — сказано в сообщении.

Ранее на Ставрополье загорелся торговый комплекс на площади 1 тыс. кв. метров. Он расположен в городе Невинномысске. В результате происшествия обрушилась кровля здания. Возгорание успешно локализовали. В ликвидации пожара участвовали около 50 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.