StarHit узнал о ранении экс-адвоката Ефремова в зоне СВО StarHit: экс-адвокат Ефремова Пашаев при смерти после ранения под Угледаром

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Эльман Пашаев

Интернет-журнал StarHit со ссылкой на источник сообщил, что экс-адвокат Эльман Пашаев, который больше года принимает активное участие в боевых действиях в зоне СВО, был серьезно ранен. Издание утверждает, что он попал в окружение и ждет помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Пашаев стал известен после того, как защищал на процессе о смертельном ДТП популярного актера Михаила Ефремова.

Как сообщил StarHit близкий друг и помощник Пашаева, группа бывшего адвоката попала под обстрел под Угледаром. По его словам, которые приводит издание, обстановка очень сложная, но врач сумел остановить кровотечение.

Он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит. Уже несколько часов они ждут помощи, коридора, по которому их эвакуируют, — цитирует собеседника Starhit.

Telegram-канал «Пашаев ТВ» подтвердил, что бывший правозащитник был ранен в результате атаки дрона-камикадзе. По данным канала, группа ждет эвакуации, но пока из-за обстрелов ВСУ это сделать невозможно.

Ранее стало известно, что Пашаев служит в одном подразделении с мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской. Правоохранительные органы проверяют законность заключения контракта Алексея Блиновского с Минобороны России. Следствие изучает, на каких основаниях он подписал с Минобороны РФ контракт и уведомил ли при этом о своем статусе обвиняемого.