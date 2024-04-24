Правоохранители заинтересовались контрактом Блиновского с Минобороны РИА Новости: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Алексей Блиновский

Правоохранительные органы проверяют законность заключения контракта Алексея Блиновского с Минобороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Следствие изучает, на каких основаниях муж «королевы марафонов» Елены Блиновской подписал контракт и уведомил ли при этом о своем статусе обвиняемого.

Устанавливается, насколько законно Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский пожаловался председателю СК России Александру Бастрыкину на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. Мужчина заявил, что происходящее является нарушением закона. По его словам, сейчас он находится в зоне СВО, документ между ним и оборонным ведомством подписан месяц назад.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей служит в зоне СВО вместе с бывшим адвокатом актера Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. По данным канала, семья «королевы марафонов» давно связана с юристом, который находится в зоне боевых действий уже два года. По информации источника канала, Блиновский собирает беспилотники и занимается их логистикой между подразделениями.

Тем временем сама Блиновская не смогла добиться изменения меры пресечения. Главным аргументом задержанной были дети, оставшиеся без присмотра. Однако, по данным того же канала, ее оставили в СИЗО еще на два месяца.