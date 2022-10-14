Стало известно состояние педагога, пострадавшего при нападении с топором Пострадавшая в ходе нападения студентки с топором учительница оправилась от травмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учительница математики из Ростова-на-Дону Ольга Лелик, которая защитила от нападения свою студентку, рассказала «360», что в настоящее время чувствует себя хорошо. По ее словам, она уже оправилась от травмы, которую получила во время инцидента. Сама пострадавшая девушка находится в больнице.

Спасибо, все хорошо, — сказала женщина изданию.

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В Ростове-на-Дону ранее полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу, которая с топором напала на другую девушку в здании местного училища. Причиной произошедшего стала личная неприязнь, сообщили в СУСК России по Ростовской области. По данным правоохранителей, инцидент случился 12 октября в учебном кабинете одного из училищ города. Как полагает следствие, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и нанесла удар по голове 17-летней девушке. Пострадавшая госпитализирована. Злоумышленницу задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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