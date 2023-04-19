Стало известно, сколько потребуется времени на разминирование Донбасса Российский сапер Патрон: на разминирование Донбасса уйдут десятилетия

Фото: Министерство обороны РФ

На то, чтобы разминировать Донбасс, уйдут десятилетия, рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным Патрон. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он пояснил, что местность продолжает оставаться потенциально опасной для жителей, хотя работы по разминированию уже ведутся.

Сколько лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, а в лесах под Брянском до сих пор подрываются люди. <...> Мина при определенных условиях может и сто лет простоять взведенной. Так будет и здесь, пространства огромные, а каждый куст просто физически невозможно проверить. Будут подрываться еще 50 лет минимум, — отметил сапер.

По словам Патрона, приоритет при разминировании в первую очередь отдается населенным пунктам, дорогам и сельхозугодиям. Военнослужащий уточнил, что решить эту задачу можно в короткие сроки, но на проверку лесов, степей и других участков уйдет намного больше времени. Сапер пояснил, что площадь ДНР и ЛНР составляет десятки тысяч километров, а боевые действия велись на большей части территории.

Боец ЧВК «Вагнер» ранее заявил, что мирные жители в Артемовске отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города. По его словам, люди дожидаются прихода российских сил.