Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье

Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье 360.ru: в Подмосковье с 2025 года оформили 30 тыс. онлайн-заявок на соцпомощь

В Московской области с начала 2025 года россияне оформили около 30 тыс. онлайн-заявок на получение экстренной социальной помощи, пишет 360.ru. Соответствующая цифровая услуга доступна жителям региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В частности, поддержку оказывают малообеспеченным, безработным людям, инвалидам, пожилым гражданам и тем, кто в связи с болезнью не может обслуживать себя. При этом доход на каждого члена их семьи не должен быть больше величины регионального прожиточного минимума.

Оформить заявку можно через портал «Госуслуги». Сумма рассчитывается с учетом доходов за три календарных месяца, предшествующих одному месяцу перед подачей запроса.

Ранее председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо упростить получение социальной помощи для малоимущих семей. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.