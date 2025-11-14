Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 15:23

Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье

360.ru: в Подмосковье с 2025 года оформили 30 тыс. онлайн-заявок на соцпомощь

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Московской области с начала 2025 года россияне оформили около 30 тыс. онлайн-заявок на получение экстренной социальной помощи, пишет 360.ru. Соответствующая цифровая услуга доступна жителям региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В частности, поддержку оказывают малообеспеченным, безработным людям, инвалидам, пожилым гражданам и тем, кто в связи с болезнью не может обслуживать себя. При этом доход на каждого члена их семьи не должен быть больше величины регионального прожиточного минимума.

Оформить заявку можно через портал «Госуслуги». Сумма рассчитывается с учетом доходов за три календарных месяца, предшествующих одному месяцу перед подачей запроса.

Ранее председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо упростить получение социальной помощи для малоимущих семей. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

соцпомощь
Подмосковье
общество
регионы
