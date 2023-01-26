Стало известно, с какого возраста будут призывать в армию в Петербурге Правительство Санкт-Петербурга утвердило, что под весенний призыв попадут жители от 18 до 27 лет

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Правительство Санкт-Петербурга опубликовало проект постановления, согласно которому под весенний призыв на службу в армии попадут жители города в возрасте от 18 до 27 лет. Таким образом, призывной возраст не изменится. Ранее об идее сдвинуть возрастные рамки для прохождения службы в армии высказывался ряд российских депутатов.

Администрациям районов Санкт-Петербурга: оказать содействие призывным комиссиям, созданным на внутригородских территориях Санкт-Петербурга (далее — призывные комиссии), в обеспечении выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих

в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» к воинскому призыву, — говорится в тексте постановления.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поддерживает идею повышения призывного возраста. Он отметил, что для принятия такой законодательной инициативы Минобороны РФ должны предоставить аргументированную точку зрения по данному вопросу.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно вводить изменения призывного возраста. По словам Шойгу, необходимо увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный возраст поднять до 30 лет.