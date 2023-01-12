Песков: Путин поддерживает идею повышения призывного возраста

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Российский президент Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста, сказал в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, все подробности по этой теме лучше узнавать в Министерстве обороны, передает ТАСС. Ведомство, как отметил представитель Кремля, должно представить свою аргументацию по указанному вопросу.

Аргументация должна быть представлена Министерством обороны, в данном случае это исключительно прерогатива Минобороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует [узнавать] информацию в Минобороны, — заметил Песков.

В декабре 2022 года на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что в России следует поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 лет до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет.

Сегодня, 12 января, председатель комиссии Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже весной 2023 года. Он отметил, что на первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть граждан от 18 до 30 лет, а полный переход к новой системе займет от одного года до трех лет.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в свою очередь заметил, что ему неизвестно о существовании законопроекта, который предусматривает повышение призывного возраста.