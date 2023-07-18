Стало известно о самом быстром способе добраться до Крыма на машине Аксенов посоветовал ехать в Крым через мост в режиме реверсивного движения

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Владельцам легкового транспорта следует ехать через Крымский мост, чтобы максимально быстро добраться в Крым, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. По его словам, автобусам и грузовикам лучше использовать паромную переправу или сухопутный коридор.

В нынешней ситуации, при рабочем движении на мосту, реверс будет быстрее. Легковой транспорт, как и ранее, — через мост. Автобусы и грузовики — на паромы и через сухопутный коридор, — заявил Аксенов.

Ранее на Крымском мосту в результате атаки погибли 36-летняя женщина и 40-летний мужчина. Их дочь была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. По словам врачей, у девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

По информации Национального антитеррористического комитета, во время атаки на Крымский мост украинские войска использовали беспилотные надводные аппараты. При ударе была повреждена автодорожная составляющая.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым, Керченская паромная переправа уже восстановила свою работу после временной остановки. Она была вызвана ухудшением погодных условий.