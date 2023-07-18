В Крыму возобновили работу Керченской паромной переправы

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Паромы на переправе. Паромы выполняют рейсы на Керченской переправе, перевозя большегрузные автомобили, пассажиров

Работу Керченской паромной переправы возобновили после временной остановки, говорится в Telegram-канале Главного управления МЧС по Республике Крым. Ранее движение паромов было прекращено из-за ухудшения погодных условий.

По состоянию на 06:10 18.07.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жертвами подрыва стали 36-летняя женщина и мужчина 40 лет. Их дочь в настоящее время находится в больнице с ранениями под наблюдением медиков. Она получила травму головы. Семья ехала на машине с белгородскими номерами.

В результате теракта был уничтожен автодорожный пролет. Сейчас по Крымскому мосту восстановлено реверсивное движение по крайней правой полосе. Транспорт двигается по направлению Тамань — Керчь, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Появилась и схема организации движения. Также он заявил, что около Крымского моста будет возведен временный мост протяженностью 250 метров. Объект станет использоваться для работы большегрузных кранов.