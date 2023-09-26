Стало известно о предотвращении массовой атаки БПЛА на Курскую область SHOT: системы ПВО и РЭБ предотвратили массовую атаку дронов на Курскую область

Фото: МО РФ

Зенитный ракетный комплекс «Оса »

Telegram-канал SHOT сообщает, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно предотвратили массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. По данным канала, три дрона были подавлены системами радиоэлектронной борьбы неподалеку от границы. В результате попытки нападения никто не пострадал, отмечают источники. В Министерстве обороны России пока не комментировали эту информацию.

Авторы канала подчеркивают, что в настоящее время сотрудники экстренных и специальных служб занимаются поисками обломков уничтоженных беспилотников ВСУ. Сведений о повреждении построек или линий коммуникации нет, в настоящее время эти данные уточняются, подытоживается в публикации.

Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток атаковать объекты на территории Курской области за последние сутки. По данным Министерства обороны России, средствами ПВО было уничтожено несколько дронов самолетного типа. Два беспилотника сбиты вечером в понедельник, 25 сентября, еще один БПЛА был подбит рано утром во вторник, 26 сентября. Позднее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один из беспилотников сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. В результате атаки семь населенных пунктов остались без света.