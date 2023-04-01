Стало известно о погибшем при пожаре на птицефабрике «Мираторга» Один человек погиб при пожаре на птицефабрике «Мираторга» в Брянской области

Фото: 32.mchs.gov

Место пожара на птицефабрике «Мираторга»

При пожаре на птицефабрике «Мираторга» в селе Уручье Брянской области погиб один человек, предположительно, охранник предприятия, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. В региональном МЧС ранее сообщали об одном пострадавшем, при этом сведения о его состоянии не уточнялись. Причины пожара пока не установлены.

По данным Mash, пожар уже потушен, на месте работают следователи.

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что в результате пожара на птицефабрике скончался 48-летний слесарь. Предположительно, мужчина пытался самостоятельно справиться с пламенем с помощью огнетушителя, но когда всех сотрудников эвакуировали, он остался внутри в самом эпицентре, надышался дымом и впоследствии умер.

Пожар вспыхнул на птицеферме «Мираторга» в брянском селе Уручье днем 1 апреля. Информация о возгорании поступила экстренным службам в 14:55, в 15:51 оно было локализовано, в 17:22 было ликвидировано открытое горение. В МЧС не уточняли площадь и масштаб пожара.

Ранее в Сочи в поселке Дагомыс Лазаревского района загорелись складские помещения. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В МЧС сообщали, что к тушению привлекли 17 человек и четыре единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.