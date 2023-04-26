Стало известно о новой жертве пожара в Сосьве СКР сообщил о второй погибшей в результате пожара в Сосьве Свердловской области

Фото: СК РФ

Спасатели обнаружили второй труп человека после пожара в поселке Сосьва Свердловской области, сообщает в Telegram региональное управление Следственного комитета. Предположительно, погибшей оказалась местная пенсионерка, о пропаже которой объявляли накануне.

Сегодня вечером входе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека, предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей, — говорится в сообщении СК.

В ведомстве подчеркнули, что возбужденными ранее уголовными делами займется отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Ранее сообщалось, что из-за крупных пожаров, вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области, лишились домов около 660 человек. Помимо двух жертв, огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек. Причиной пожаров называют возгорание на местной пилораме, откуда огонь быстро распространился по округе из-за сухой и ветреной погоды, а также отдаленности водоемов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности. Министерству общественной безопасности региона поручено обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.