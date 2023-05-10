Раскрыты детали готовившегося теракта в воинской части в Балашихе Baza: теракт в воинской части в Балашихе готовили пять человек в возрасте 15–20 лет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудникам ФСБ удалось установить личности людей, которые готовили теракт в воинской части в подмосковной Балашихе. По информации канала, организаторами нападения были двое мужчин 19 и 20 лет, в их команде также были двое 20-летних парней и один 15-летний подросток. Минобороны России и ФСБ эту информацию не комментировали.

По данным Baza, организаторам готовившегося теракта может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы по статье о создании террористического сообщества. Одному из них также вменяют дело о подготовке к теракту. Трех остальных молодых людей обвиняют в участии в террористическом сообществе, их могут посадить на срок от 10 до 15 лет.

О том, что в воинской части в подмосковной Балашихе готовился теракт, Baza сообщила утром 10 мая. По информации канала, молодые люди планировали пробраться на территорию части через подкоп, подорвать технику и устроить поджог. Минобороны России информацию не комментировало.

Также 10 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области мужчину, который готовил теракты на территории региона по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. В ведомстве рассказали, что он готовил покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка Юрия Балибина.