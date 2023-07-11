Стало известно, как пропавшие в Прикамье туристы могут подать сигнал SOS Эксперт по выживанию Макеев: пропавшие в Прикамье туристы могут подать сигнал SOS путем розжига костра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал NEWS.ru, что пропавшие в Пермском крае 22 туриста могут выложить в открытом пространстве их плавсредств спасательные жилеты в форме SOS, если возможности двигаться дальше по маршруту у них нет. По его словам, если у туристов получиться добраться до населенного пункта, где есть связь, то им необходимо сразу же связаться с МЧС.

Учитывая, что это сплав, учитывая ситуацию... Их плавсредства, лодки и спасательные жилеты яркого цвета. Днем они могут их выложить в форме слова SOS на открытом пространстве, — сказал Макеев.

Когда наступит ночь, туристам лучше никуда не перемещаться и постараться развести огонь на открытом пространстве, утверждает эксперт. По его словам, днем тоже имеет смысл разжигать костер, однако для этого туристам необходимо использовать лиственные породы деревьев, чтобы создать больше густого дыма, который будет заметен с вертолета.

Можно разжечь костер днем тоже на открытой площадке, на поляне, использовать лиственные породы деревьев, чтобы было как можно больше дыма в момент, когда они услышат шум вертолета, — добавил Макеев.

В Пермском крае во время сплава по маршруту Средняя Усьва — Усьва пропала группа туристов из 22 человек, половина из которых — дети. Группа должна была прибыть в конечную точку маршрута 9 июля, но не вышла на связь. В МЧС предположили, что завершить сплав группе мог помешать низкий уровень воды.