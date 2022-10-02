Стало известно, будут ли принимать гривны в новых субъектах России В новых субъектах России будут принимать гривну до 31 декабря

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Денежной единицей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях будет рубль, следует из проекта конституционных законов о принятии в состав РФ этих субъектов, говорится в заявлении Госдумы. До 31 декабря 2022 года при расчетах в новых субъектах России будет допускаться обращение гривны.

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений, — сообщается на сайте госоргана.

Кроме того, правительство России до 15 декабря 2022 года установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год и на плановый период 2024–2025. Помимо этого, кабмин сформулирует особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Ожидается, что бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В постановлении Конституционного суда РФ закрепили, что главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов. После этого Путин назначит врио регионов в течение десяти дней после принятия субъектов в состав РФ. При этом выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоятся в единый день голосования в сентябре 2023 года.