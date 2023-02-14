Детский омбудсмен Татарстана предложила дарить на 14 февраля сталинтинки «Подъем!»: детский омбудсмен Волынец предложила дарить на 14 февраля сталинтинки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сторонники Коммунистической партии и представители общественных организаций левого национально-патриотического движения идут возлагать венки и цветы к Мавзолею Ленина на Красной площади

Telegram-канал «Подъем!» сообщил, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила поздравлять с 14 февраля не валентинками, а сталинтинками, в честь советского лидера Иосифа Сталина. «Подъем!» сослался на канал омбудсмена, однако там в последних своих записях Волынец предлагает вместо дня святого Валентина отмечать день святых Петра и Февронии.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что день святого Валентина — не российский праздник, вместо него лучше отмечать Международный день дарения книг. По ее мнению, сегодня не та ситуация, чтобы отмечать день всех влюбленных.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что только четверть (26%) россиян считают для себя праздником День святого Валентина. Этот показатель сократился вдвое по сравнению с началом 200-х годов. Эксперт ВЦИОМ Илья Ломакин объяснил изменение отношения в обществе к этому празднику нынешней социально-политической обстановкой.