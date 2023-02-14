В России оказалось больше влюбленных мужчин, чем женщин ВЦИОМ: сейчас в России влюблены 65% мужчин и 55% женщин

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

60% россиян влюблены, при этом среди мужчин влюбленных оказалось 65%, а среди женщин — 55%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ среди 1600 граждан старше 18 лет. Только по 1% респондентов затруднились с ответом, а 3% и 2% соответственно отказались отвечать на вопрос.

В возрастных когортах по числу влюбленных лидируют граждане в возрасте 25–34 лет (74%), следом за ними идут 35—44-летние (71%). Среди россиян в возрасте 45–59 лет влюблены 62%. У молодежи в возрасте от 18 до 24 лет влюблены чуть больше половины (52%). Меньше влюбленных только у поколения старше 60 лет (43%).

Примечательно, что в 2023 году россияне по числу влюбленных превысили показатели предыдущих 15 лет. В прошлом году о наличии светлых чувств сообщали 57%, в 2009 — лишь 45%, а в 2008 году — 54%.

Социолог Илья Ломакин заявлял, что отношение россиян к Дню всех влюбленных существенно изменилось на фоне конфронтации с Западом, откуда эта традиция пришла. За 20 лет тех, кто признает День святого Валентина, снизилось вдвое до 26%.

Накануне психолог Павел Раков посоветовал одиноким людям воспринимать 14 февраля как обычную дату и не испытывать из-за нее дополнительный стресс. Он также призвал вдохновляться атрибутами Дня всех влюбленных и воспринимать их как «визуализацию будущего романа». Эксперт уточнил, что предвкушение влюбленности делает человека «магнитом для отношений».