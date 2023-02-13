«Это всего лишь дата»: одиноким дали совет, как пережить День влюбленных Психолог Раков посоветовал одиноким людям воспринимать 14 февраля как обычную дату

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Одиноким людям следует воспринимать 14 февраля как обычную дату и не испытывать из-за нее дополнительный стресс, рассказал в беседе с «Газета.Ru» психолог Павел Раков. Он также посоветовал вдохновляться атрибутами Дня всех влюбленных и воспринимать их как «визуализацию будущего романа». Эксперт уточнил, что предвкушение влюбленности делает человека «магнитом для отношений».

Это всего лишь дата. Если вы в этот праздник одиноки, не все потеряно <...> Скажите себе, что все эти валентинки, розовые шарики, цветы и т. п. не угнетают вас, а вдохновляют. Чем больше вы будете окружать себя позитивными визуализациями вашего будущего романа, тем быстрее этот роман случится, – порекомендовал Раков.

Психолог посоветовал одиноким людям сохранять позитивный настрой 14 февраля. Он подчеркнул, что к благодарным и восторженным людям «тянется все живое».

Глава ассоциации православных экспертов Петербурга Кирилл Фролов ранее заявил, что День святого Валентина является элементом духовной агрессии Запада. Он назвал его «искусственным днем». Эксперт подчеркнул, что россиянам нужно развивать национальные праздники, а не заимствовать западных святых. Эксперт уточнил, что в православном христианстве отмечают День общей памяти святых благоверных князей Димитрия Донского и Евфросинии Московской — святых, которые покровительствуют любви, семье и браку.