Стали известны подробности пожара на железной дороге под Кировом Baza: удар молнии уничтожил релейный шкаф на железнодорожных путях под Кировом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной возгорания релейного шкафа на железнодорожных путях в Кировской области стала не диверсия, как сообщалось ранее, а удар молнии, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, розыск преступников в регионе прекращен.

По данным Baza, специалисты не обнаружили у сгоревшего релейного шкафа следов горюче-смазочных материалов и иных средств для поджога. Единственной зацепкой, указывающей на возможный умышленный поджог оборудования, являлся баллон монтажной пены. Сотрудники правоохранительных органов установили, что его оставили возле путей работники РЖД.

Ранее Baza сообщала, что поджог релейного шкафа в Кировской области на железнодорожном перегоне Киров — Красносельский могли устроить диверсанты. Оборудование было уничтожено, из-за чего было нарушено движение поездов Абакан — Москва и Владивосток — Москва. Длительность задержки поездов составила 20 минут.

Также в ночь на 8 июля диверсанты сожгли сразу два релейных и один батарейный шкаф на станции Балакирево под Владимиром, оборудование сгорело полностью. На месте поджога были найдены стамеска, пробки от пятилитровых бутылок и коробок от спичек.