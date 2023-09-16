Стали известны подробности о сгоревшем ТЦ в Санкт-Петербурге Сгоревший в Санкт-Петербурге ТЦ собирались снести еще несколько лет назад

Фото: МЧС России

Минувшей ночью пожарные тушили крупное возгорание в торговом центре на Бухарестской улице, 47, где ранее располагался кинотеатр «Слава», сообщил Telegram-канал SHOT. Здание планировали снести несколько лет назад, однако этому воспрепятствовали жители района Купчино.

Долгое время в здании находилось известное в городе казино, а в последние годы здесь располагались ресторан BBQ Beer и небольшой торговый центр с зоомагазином, где продавали животных. Спасти их не удалось.

Собственник здания несколько лет назад хотел снести его и построить на этом участке торговый центр, однако в защиту бывшего кинотеатра выступили жители района Купчино. В 2022 году была одобрена документация на строительство на этом месте жилого комплекса.

Пожар потушили спустя пять часов после возгорания. В ликвидации возгорания участвовали 18 единиц техники и 62 человека личного состава РСЧС, в том числе десять единиц спецтехники и 39 человек личного состава МЧС. Сильные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом: Subaru XV, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Renault Sandero, Volkswagen Transporter, Toyota Camry и Mazda 3 буквально оплавились от огня.