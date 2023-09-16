Пожар в петербургском торговом центре потушили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре в Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы, сообщили в пресс-службе городского МЧС. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. В 01:40 пожар локализован. В 02:31 ликвидация открытого горения, работают по первому номеру, — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвовали 18 единиц техники и 62 человека личного состава РСЧС, в том числе десять единиц спецтехники и 39 человек личного состава от МЧС. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.

До этого сообщалось, что минимум пять автомобилей сгорели в результате пожара в петербургском торговом центре. Некоторые из автовладельцев успели отогнать свои авто. Неравнодушные жители дозвонились до водителей по оставленным номерам. В помещении сгоревшего торгового центра также располагался зоомагазин.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы на улице Добролюбова произошел крупный пожар, загорелось одноэтажное здание автосервиса. В МЧС отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила 2000 кв. метров. На площади 500 кв. метров произошло обрушение.