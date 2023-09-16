Минимум пять автомобилей сгорели при пожаре в петербургском ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Минимум пять автомобилей сгорели в результате пожара в торговом центре в Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы, сообщил телеканал 78. В настоящее время пожар локализован.

Некоторые из автовладельцев успели отогнать свои авто. Неравнодушные жители дозвонились до водителей по оставленным номерам. В помещении сгоревшего торгового центра также располагался зоомагазин. На данный момент судьба животных, которые могли там находиться, неизвестна.

В здании размером 40×50 метров, происходило горение на площади 1000 квадратных метров. В тушении огня участвовали 62 человека личного состава и 18 единиц техники РСЧС.

До этого сообщалось, что перед пожаром произошел хлопок. По словам местного жителя, ему позвонили и сказали убрать свой автомобиль.

Ранее пожар произошел в торговом центре подмосковной Лобни, в результате погибли женщина и пожилой мужчина. Предварительной причиной происшествия стало возгорание батареи для обогрева в магазине одежды на первом этаже.

До этого в подмосковном Красногорске ранее горел склад с коробками у ТЦ «Отрада». Пламя распространилось на площади 240 кв. м. Еще один пожар произошел в декабре в торговом центре «СтройПарк» в подмосковной Балашихе. Представители регионального ГУ МЧС рассказали, что в центре загорелись стройматериалы.