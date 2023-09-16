Перед пожаром в петербургском ТЦ был слышен хлопок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Хлопок произошел перед пожаром в торговом центре Санкт-Петребурга во Фрунзенском районе на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы, сообщил очевидец корреспонденту «Известий». По словам местного жителя, ему позвонили и сказали убрать свой автомобиль.

Я дома сидел, я живу рядом. Мне позвонили, сказали: горит здание, уберите машину, — рассказал мужчина.

В настоящее время площадь пожара достигла одной тысячи квадратных метров, спасатели продолжают бороться с огнем. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском ребенок заживо сгорел в сарае. По словам очевидцев, мальчика могли запереть его товарищи, которые также заколотили гвоздями дверь. Как рассказал местная жительница, прохожие пытались потушить пожар и вызволить ребенка, но у них ничего не вышло. Прибывшие на место пожарные не успели спасти мальчика.

Также стало известно, что в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.